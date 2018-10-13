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ترامب: القس برانسون يصل أمريكا اليوم ويزور البيت الأبيض

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:26 ص
ترامب: القس برانسون
ترامب: القس برانسون سيصل أمريكا اليوم ويزور البيت الأبيض
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القس الأمريكي آندرو برانسون الذي كانت قضيته محور خلاف دبلوماسي مع تركيا سوف يصل إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن السبت، ويزور البيت الأبيض على الأرجح في اليوم نفسه.

وقال ترامب للصحفيين - حسبما أفادت قناة "الحرة" الامريكية مساء الجمعة - "نشعر بشرف عظيم لعودته إلينا" في إشارة إلى برانسون الذي أمرت محكمة تركية يوم الجمعة بالإفراج عنه.

وأضاف "لقد مر بمعاناة شديدة لكننا ممتنون لكثير من الناس" ، مشيرا إلى عدم وجود صفقة مع تركيا بشأن رفع العقوبات الأمريكية مقابل الإفراج عن برانسون.

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