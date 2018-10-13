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إبراهيم مختار: نسعى لزيادة الثقافة القانونية لدى المواطن المصري

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:24 ص
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم مختار
قال الإعلامي إبراهيم مختار إنه يسعى لزيادة الثقافة القانونية لدى المواطن المصري لمعرفة حقوقه وواجباته بما لا يضر به أو الدولة، موضحا أنه يسعى للتواصل مع المسؤولين لحل مشاكل المواطنين.

واستقبل شكوى أحد المواطنين خلال برنامجه " دفتر أحوال" عبر شاشة الصحة والجمال ، حيث وعده بالتواصل مع المسؤولين لمعرفة أبعاد المشكلة وآليات حلها.

وأكد أن كل شخص يسرد المشكلات من وجهة نظره ، مشيرا الى أنه لا يهاجم أي طرف إلا بعد التحري وفحص مدى حقيقة المشكلة وتفاصيلها.

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