باحثة تكشف علاقة اللغتين المصرية القديمة والقبطية في رسالة ماجستير.. صور

حصلت الباحثة هاجر سعد الدين مصطفى سعد على الماجستير بامتياز من كلية الآثار جامعة الفيوم، عن دراسة بعنوان "الصيغة الفعلية القديمة فى القبطية"، وذلك تحت إشراف أ. م. د. ماهر أحمد عيسى، رئيس قسم الآثار المصرية، والدكتور مختار محمد محمد، مدرس الآثار المصرية، وضمت لجنة المناقشة أستاذ دكتور علا محمد العجيزى، عميد كلية آثار القاهرة سابقا، وأ. م. د. أحمد خلف الله، أستاذ مساعد الآثار المصرية.



وعن دراستها قالت الباحثة: "تعتمد المرحلة اللُّغوية القبطية على نمط تصريف فعلي يتكون من الفاعل يليه الفعل ويُسبق عادةً ببادئة اصطلح العلماء على تسميتها بعلامة TAM، والتي يُمكن ترجمتها بتصريف الفعل، وتختلف عن المراحل اللُّغوية السابقة التي كانت تعتمد على نمط تصريف يتكون من الفعل يليه الفاعل، وبذلك يظهر الاختلاف بين شكل الصيغة الفعلية في المرحلة اللُّغوية القبطية وشكل الصيغة الفعلية في المراحل اللُّغوية السابقة الَّتي يُمثّلها بشكل أساسي نمط التصريف المُتصل، الَّذي يتكوّن من الفعل يليه الفاعل".



وأضافت "سعد": "إلا أنَّ هناك بعض الصيغ الفعلية في اللُّغة القبطية حملت نفس التركيب الفعلي الخاصّ بالمراحل اللُّغوية الأقدم في اللُّغة المصرية القديمة، ولم تتغيَّر إلى التركيب الجديد الخاصّ باللُّغة القبطية، وهذا هو موضوع الدراسة".



وأوضحت أن الدراسة تهدف إلى جمع الصيغ الفعلية القديمة والتي دخلت إلى القبطية بنفس تركيبها القديم، وأسباب استخدام هذه الصيغ القديمة دون الصيغ القبطية المعروفة، والتركيز على الدور اللغوي الذي تقوم به هذه الصيغة، كما تهدف إلى إثبات أصول قواعدية تربط بين المراحل اللغوية القديمة (اللغة المصرية القديمة في العصر المُتأخر، والمرحلة الديموطيقية) ومرحلة اللغة القبطية، وسبب استمرارية هذه الأفعال بشكل خاص.



وسعت الباحثة إلى دراسة أسباب استمرار هذه الصيغ القديمة دون الصيغ القبطية المعروفة، وترجح بعد الدراسة التحليلية لهذه الصيغ الفعلية والتركيز على الدور اللغوي والقواعدي التي تقوم به هذه الصيغة، وإثبات الأصول القواعدية التي تربط بين المراحل اللغوية القديمة (اللغة المصرية القديمة في العصر المُتأخر، والمرحلة الديموطيقية) ومرحلة اللغة القبطية، أن نجد أن هذه الأفعال أفعال جامدة استخدمت للتعبير عن بؤرة السرد القصصي، ونُلاحظ أنها أفعال مُشتقة من المرحلة الديموطيقية لتُثبت عنصر الاشتقاق باعتبار القبطية هي المرحلة الأخيرة من مراحل تطور اللغة المصرية القديمة، وتسبقها مباشرة المرحلة الديموطيقية.