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محافظات

9.5 مليون جنيه لمشروعات الطرق وتحسين البيئة ببلاط بالوادى الجديد

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
9.5 مليون جنيه لمشروعات
9.5 مليون جنيه لمشروعات الطرق وتحسين البيئة ببلاط
منصور ابو العلمين
قال المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، إن رئاسة المركز بالتعاون مع الجهات المختصة تنفذ مشروعات خدمية فى قطاعات الطرق وتحسين البيئة بتكلفة تصل إلى حوالى 9 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك ضمن بنود خطة التنمية المحلية للمركز والقرى التابعة له للعام المالى الحالى.

وأضاف أن هذه مشروعات تتضمن تنفيذ طريق يربط الطريق الرئيسى غرب المدينة بجوار حى النخيل لوسط المدينة ببلاط، وإنشاء عدد من الطرق الداخلية بالأحياء، وكذلك إنشاء ممشى شرق وحدات الإسكان، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروعات تصل إلى 7 ملايين و245 ألف جنيه بجانب تخصيص 2 مليون و308 آلاف جنيه لتنفيذ مشروعات متنوعة بقطاع تحسين البيئة.

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