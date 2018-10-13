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فوز قائمة المستشار عيساوى بانتخابات التجديد الثلثى لقضاة البحيرة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:33 ص
فوز قائمةالمستشار
فوز قائمةالمستشار عيساوى بانتخابات التجديد الثلثى لقضاة البح
جمالات الدمنهورى
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى قضاة البحيرة برئاسة المستشار حسن إبراهيم، وعضوية المستشارين سمير عوف ومحمد منصور، عن فوز قائمة المستشار محمد عيساوي بالتزكية.

وتضم قائمة المستشار حامد عيساوي كلا من المستشار هشام الشريف عن مقعد المستشارين، والمستشار محمود عباس خطاب، رئيس المحكمة، عن مقعد القضاة، وإسلام بدر قاضي، عن مقعد القضاة، وأحمد المقرحي، وكيل نيابة عن مقعد النيابة، وأحمد الجندي، وكيل نيابة عن مقعد النيابة.

وكان مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة برئاسة فتح باب الترشح في انتخابات التجديد الثلثي لأعضاء مجلس الإدارة على خمسة مقاعد، منها مقعد للمستشارين ومقعدان للقضاة ومقعدان لأعضاء النيابة العامة

وتقدم مجلس إدارة النادي رئيسا وأعضاء بتهنئة المستشارين على نيلهم شرف خدمة زملائهم أعضاء الجمعية العمومية.

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