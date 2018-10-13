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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:59 ص
أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين
عبد العزيز جمال
عرض برنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية الأولى تقريرا عن آخر أسعار العملات اليوم السبت 13/10/2018 .

وجاءت الأسعار كالتالي :

الدولار الأمريكي :
شراء : 17.78 جنيه
بيع : 17.88 جنيه

اليورو :
شراء : 20.48 جنيه
بيع : 20.69 جنيه


الجنيه الإسترليني :
شراء : 23.44 جنيه
بيع : 23.67 جنيه


الدينار الكويتي :
شراء : 58.57 جنيه
بيع : 59.04 جنيه


الريال السعودي :
شراء :4.75 جنيه
بيع : 4.78 جنيه

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