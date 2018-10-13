أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

عرض برنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية الأولى تقريرا عن آخر أسعار العملات اليوم السبت 13/10/2018 .
وجاءت الأسعار كالتالي :
الدولار الأمريكي :
شراء : 17.78 جنيه
بيع : 17.88 جنيه
اليورو :
شراء : 20.48 جنيه
بيع : 20.69 جنيه
الجنيه الإسترليني :
شراء : 23.44 جنيه
بيع : 23.67 جنيه
الدينار الكويتي :
شراء : 58.57 جنيه
بيع : 59.04 جنيه
الريال السعودي :
شراء :4.75 جنيه
بيع : 4.78 جنيه
وجاءت الأسعار كالتالي :
الدولار الأمريكي :
شراء : 17.78 جنيه
بيع : 17.88 جنيه
اليورو :
شراء : 20.48 جنيه
بيع : 20.69 جنيه
الجنيه الإسترليني :
شراء : 23.44 جنيه
بيع : 23.67 جنيه
الدينار الكويتي :
شراء : 58.57 جنيه
بيع : 59.04 جنيه
الريال السعودي :
شراء :4.75 جنيه
بيع : 4.78 جنيه