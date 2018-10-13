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حوادث

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:50 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية
عبد العزيز جمال
كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.

وأوضح هشام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن اليوم السبت تشهد كافة الطرق والمحاور الرئيسية سيولة مرورية نظرا لأن اليوم أجازة رسمية للدولة ، بالتزامن مع نشر الخدمات المرورية المدعومة بالأوناش والخدمات الفنية في كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

وأشار إلى أنه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة بالطرق الرئيسية والفرعية حتى الآن.

أما عن المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة فأكد أن كباري أكتوبر وقصر النيل والجامعة وعباس تعمل جميعا بشكل جيد حتى الآن.

ونوه الخبير المروري إلى الإغلاق الجزئي لشارع 26 يوليو من أمام سيما على بابا نظرا لأعمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما أكد على استمرار إغلاق محور المشير طنطاوي جزئيا للقادم من القطامية مع إتاحة طرق أرضية أسفل الكوبري ، وذلك لأعمال التطوير والصيانة وإنشاء كباري للمشاه.

كما أشار "هشام" إلى الإغلاق الجزئي بشارع صلاح سالم لاستكمال أعمال مشروع تطوير مدخل المقطم عند تقاطعه مع الأوتوستراد وصلاح سالم، وتنفيذ أعمال توسعة كوبري المقطم، علاوة على استمرار الإغلاق الجزئي للدائري لإنشاء كوبري مشاه بمنطقة الاوتوستراد.

وأكد أن التحويلات الخاصة بإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مازالت مستمرة في مناطق جسر السويس وأحمد عرابي والقومية العربية ووادي النيل علاوة على الإغلاق الجزئي لميدان النهضة لإنشاء الاتجاه الثاني للنفق.

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