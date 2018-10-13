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رياضة

اليوم.. سلوفاكيا تواجه التشيك.. وأيرلندا تتحدى الدنمارك بدوري الأمم الأوروبية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:15 ص
التشيك
التشيك
محمد رشاد
يستضيف منتخب سلوفاكيا الأول لكرة القدم، نظيره التشيكي في الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب "أنتونا مالاتينسكيو" ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وتأتي أهمية المواجهة للمنتخبين بعد أن خسرا في الجولة الأولى أمام كل من منتخب أوكرانيا، المتصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما لا يمتلك سلوفاكيا وجمهورية التشيك أي نقاط.

وفي المستوى الثاني أيضًا، يستضيف منتخب أيرلندا نظيره الدنمارك في العاشرة إلا الربع على ملعب "استاد أفيفا" فى إطار الجولة ذاتها.

ويتصدر منتخب الدنمارك المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يقبع منتخب أيرلندا في قاع المجموعة بدون رصيد بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام ويلز.

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