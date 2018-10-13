الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية.. فيديو

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية وبالقرب من المسطحات المائية، ما يقلل نسبة الرؤية الأفقية.



ودعا المواطنين، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إلى ارتداء الملابس الثقيلة خلال تلك الأيام من فصل الخريف.



وقال "شاهين" إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مع ارتفاع طفيف في وقت ذروة سطوع الشمس.

