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رياضة

منتخب ليبيا في مهمة صعبة أمام نسور نيجيريا بتصفيات أفريقيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:38 ص
منتخب ليبيا الأول
منتخب ليبيا الأول لكرة القدم
محمد رشاد
يحل منتخب ليبيا الأول لكرة القدم، ضيفا على نظيره النيجيري في السادسة ونصف مساء اليوم، السبت، ضيفًا على ملعب أحمدو بيلو فى إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويحتل المنتخب الليبي صدارة المجموعة بأربع نقاط، بينما يأتي أصحاب الأرض فى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وحقق منتخب ليبيا الفوز على السيشل وتعادل مع جنوب أفريقيا، بينما خسر النسور الخضراء من جنوب أفريقيا وحقق الفوز على سيشل.

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