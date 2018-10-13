ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط عاطل خلال تهريبه أقراص مخدرة وحشيش لشقيقه المحبوس بدمنهور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:16 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور من ضبط عاطل حال قيامه بتهريب 29 قرصا مخدرا و3 قطع لمخدر الحشيش بداخل كيس لشقيقه المحبوس على ذمة قضية سرقة بالإكراه خلال عرضه بالمستشفى العام لإجراء الكشف الطبى عليه.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بأنه خلال قيام ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور والقوة المرافقة بمأمورية عرض المحبوس احتياطيًا "أمير م ح" 27 سنة عاطل، ومقيم منشية الحرية بمركز دمنهور على ذمة القضية رقم 13075/2018 جنايات القسم (مخدرات) على مستشفى دمنهور العام بدائرة مركز دمنهور لتوقيع الكشف الطبى عليه بناء على  إذن النيابة العامة لمرضه.

كما تمكن من ضبط المدعو "حسام الدين  أ  ح" 18 سنة عامل ومقيم إفلاقه بمركز دمنهور حال قيامه بإعطاء المحبوس المذكور علبة سجائر بداخلها 29 قرصا مخدرا لعقار الأبتريل، 3 قطع لمخدر الحشيش، كيس شفاف بداخله قطعة لمخدر الأفيون، وسلاح أبيض (كتر) ومبلغ 40 جنيهًا.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد إعطائه للمحبوس احتياطيا المذكور لتوصيلها لشقيقه المسجون "محسن  ا م" 28 سنة عاطل ومقيم شبرا بدائرة القسم على ذمة القضية 14081/2016 جنح القسم (شروع فى سرقة) حبس سنة والسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر المحضر اللازم مركز دمنهور لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

الأرصاد: اليوم أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحري

أجايي يعود إلى القاهرة غدا

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 13 أكتوبر 2018

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية.. فيديو

إطلاق سراح القس برانسون يكشف صعوبة حل الخلاف التركي الأمريكي

حكم الشرع في دفع الضرائب من الفوائد البنكية

الإفتاء: جلوس الله على العرش كالملوك كلام فاسد

تونس تستضيف النيجر للبحث عن صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات أفريقيا

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

ليفربول يعلق على مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر وسوازيلاند

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

لميس سلامة تناشد وزارة الثقافة تحويل بيت نجيب محفوظ إلى متحف
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
المرور: هدوء في الحالة المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟