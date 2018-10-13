ضبط عاطل خلال تهريبه أقراص مخدرة وحشيش لشقيقه المحبوس بدمنهور

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور من ضبط عاطل حال قيامه بتهريب 29 قرصا مخدرا و3 قطع لمخدر الحشيش بداخل كيس لشقيقه المحبوس على ذمة قضية سرقة بالإكراه خلال عرضه بالمستشفى العام لإجراء الكشف الطبى عليه.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بأنه خلال قيام ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور والقوة المرافقة بمأمورية عرض المحبوس احتياطيًا "أمير م ح" 27 سنة عاطل، ومقيم منشية الحرية بمركز دمنهور على ذمة القضية رقم 13075/2018 جنايات القسم (مخدرات) على مستشفى دمنهور العام بدائرة مركز دمنهور لتوقيع الكشف الطبى عليه بناء على إذن النيابة العامة لمرضه.



كما تمكن من ضبط المدعو "حسام الدين أ ح" 18 سنة عامل ومقيم إفلاقه بمركز دمنهور حال قيامه بإعطاء المحبوس المذكور علبة سجائر بداخلها 29 قرصا مخدرا لعقار الأبتريل، 3 قطع لمخدر الحشيش، كيس شفاف بداخله قطعة لمخدر الأفيون، وسلاح أبيض (كتر) ومبلغ 40 جنيهًا.



وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد إعطائه للمحبوس احتياطيا المذكور لتوصيلها لشقيقه المسجون "محسن ا م" 28 سنة عاطل ومقيم شبرا بدائرة القسم على ذمة القضية 14081/2016 جنح القسم (شروع فى سرقة) حبس سنة والسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر المحضر اللازم مركز دمنهور لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.