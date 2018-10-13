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أخبار العالم

هكذا احتفل السعوديون رقصا بسقوط المطر في مكة.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
سمر صالح
تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، مقاطع مهيبة تظهر تساقطًا غزيرًا للأمطار الفيضانية في منطقة وادي رهجان، جنوب شرق مكة المكرمة.

وكانت منطقة وادي رهجان تأثرت بحالة عنيفة من عدم الاستقرار تسببت بتكاثف للغيوم الركامية الرعدية، التي تسببت بهطول غزير للأمطار المصحوبة بالبرد.

وتنوعت الفيديوهات التي رصدت الحالة الجوية، بين فرحين بسقوط المطر إلى حد وصل إلى الارتماء فوق المياه الجارية، وبين رصد للحالة قبيل تأثيرها.

وأظهرت مقاطع اشتدادًا في سرعة الرياح الهابطة التي تسببها العواصف الرعدية، فيما رصدت مقاطع أخرى تشكل السحابة الركامية الكثيفة التي تسببت بالأمطار الغزيرة.

وتشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية حالات عدم استقرار متتالية منذ بداية الموسم، في حين يتوقع استمرارها في الأيام القادمة لا بل اشتدادها واتساع رقعة تأثيرها.



















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