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اقتصاد

شعبة الأدوات المنزلية تناقش قانون الجمارك الجديد الثلاثاء المقبل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أنها ستعقد اجتماعًا موسعًا الثلاثاء المقبل بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة؛ لمناقشة قانون الجمارك الجديد، وإبداء الرأي فيه والتحفظات على بعض البنود الموجودة في مسودة القانون، لما لها من تأثير على المجتمع التجاري والاستيراد.

وقال "أشرف"، هلال رئيس الشعبة، في بيان صحفي له اليوم، إن هناك عدة تحفظات على القانون سيتم مناقشها في الاجتماع، وسيتم إعداد مذكرة بأهم التحفظات وعرضها علي رئيس الغرفة التجارية ثم إرسالها لرئيس مصلحة الجمارك، لتلافي أي تشويهات قد تلحق بالقانون.

ونوه بأن الاجتماع سيتطرق أيضا لمناقشة عدم تنفيذ وزارة التجارة والصناعة للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م وتعنتها في عدم التسجيل للعديد من المصانع رغم استيفاء المستندات المطلوبة، وكذلك مناقشة قرار ترخيص المخازن في حالة الإفراج تحت التحفظ ، وقرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥ والخاص بالفحص المسبق. 

وأشار هلال، إلي أن الشعبة تدعو جميع المهتمين من تجار ومستوردين ومسئولين في كل القطاعات لحضور الاجتماع، حتي يتم طرح البدائل ويكون أمام متخذ القرار حلول من الواقع العملي لتلافي حدوث اي مشاكل قد تحدث مستقبلا.

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