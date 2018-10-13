ثقافة الشرقية تناقش دور المرأة في نصر أكتوبر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الشرقية فعقد بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان "نصر أكتوبر العظيم" تناولت أسباب الحرب، والحرب بين القول والفعل، ونتائج حرب أكتوبر ومن أهمها استعادة السيادة المصرية الكاملة على قناة السويس، وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلى الذي لا يقهر، وعودة الملاحة إلى قناة السويس والتمهيد لإتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.



كما ناقش قصر ثقافة منصور حسن بأبوكبير كتاب "دليل الطالب العبقري" تأليف أمين محمود صبري بمدرسة الثانوية بنات يتناول الكتاب سمات العبقري كاستمرار الأفعال الخيرة التى تتغلب علي الأفعال الخاطئة، ويوجه الطلبة أن ينزعوا من قاموسهم كلمة مستحيل ووضع محلها ممكن بشروط، موضحا أن اكتساب الصفات يكون من الأفعال لا الأقوال.



وفي إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوي الاحتياجات الخاصة أقامت مكتبة الغار محاضرة بعنوان "مشكلة الغذاء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة" بمركز الشباب بالغار ألقتها الدكتورة غادة علي أنور أوضحت خلالها أهمية الغذاء للأطفال في سن النمو عموما، وما يميز التغذية في حالة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الأطفال الذين نخاو أجسامهم من عنصري الكازين والجوليتن يعانون من التوحد.



وفي سياق متصل نفذ بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة بعنوان "المشكلات الغذائية لذوى الاحتياجات الخاصة" حيث أظهرت الدراسات أن صعوبات البلع التى تحدث عند المعاقين تكون نتيجة لاضطراب في الجهاز العصبي المركزي وتدهور في التحكم العصبي العضلى مما ينجم عنه مشاكل في التغذية والصحة العامة للمعاق وبالتالي تؤثر في كمية الطعام التي يتناولها والسوائل التى يحتاجها ومن ثم ينجم عنها مشاكل في سوء التغذية وجفاف بالجسم ومن هنا تكمن نوعية الطعام التى يحتاجها المعاق وكميته التى تناسب حالته المرضية.



وناقش قصر ثقافة الزقازيق كتاب بعنوان "مذكرات الجمسي حرب أكتوبر 73 " تأليف محمد الجمسي ناقشه الكاتب والأديب إبراهيم عطية، وقدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية عرض فني على مسرح قصر ثقافة الزقازيق من خلال رقصاتها الفلكلورية مثل رقصة الفرح والحصان وكف العرب ، كما اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لبرنامج الإكسل بقصر ثقافة الزقازيق.



كما عقدت مكتبه كفر صقر محاضرة بعنوان " دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر" ألقاها حمدي عبد العظيم تحدث عن المرأة المصرية صانعة البطولات حيث شاركت في حرب أكتوبر من خلال مقار التنظيم النسائي والجمعيات النسائية الأهلية في خدمه أسر الشهداء والحرص في بث الحملات الإعلامية والتطوع في التمريض والتبرع بالدم وتدعيم الجبهة الداخلية، وفي بيت ثقافة شيبة تم تنفيذ مسابقة ثقافية عن المعلومات العامة.