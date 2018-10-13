تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

عرضت الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، أسعار الذهب والعملات الأجنبية، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: شراء 17.78، بيع 17.88

اليورو: شراء 20.48، بيع 20.69

الجنية الإسترليني: شراء 23.44، بيع 23.67

الدينار الكويتي: شراء 58.57، شراء 59.04

الريال السعودي: شراء 4.75، بيع 4.78



أما أسعار الذهب كالتالي:

عيار 24: 695 جنيهًا

عيار 21: 608 جنيهًا

عيار 18: 521 جنيهًا

عيار 14: 405 جنيهات



