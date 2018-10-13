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تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
توك شو
عرضت الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، أسعار الذهب والعملات الأجنبية، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: شراء 17.78، بيع 17.88
اليورو: شراء 20.48، بيع 20.69
الجنية الإسترليني: شراء 23.44، بيع 23.67
الدينار الكويتي: شراء 58.57، شراء 59.04
الريال السعودي: شراء 4.75، بيع 4.78

أما أسعار الذهب كالتالي:
عيار 24: 695 جنيهًا
عيار 21: 608 جنيهًا
عيار 18: 521 جنيهًا
عيار 14: 405 جنيهات

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