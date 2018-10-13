تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

عرضت الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، أسعار الذهب والعملات الأجنبية، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: شراء 17.78، بيع 17.88
اليورو: شراء 20.48، بيع 20.69
الجنية الإسترليني: شراء 23.44، بيع 23.67
الدينار الكويتي: شراء 58.57، شراء 59.04
الريال السعودي: شراء 4.75، بيع 4.78
أما أسعار الذهب كالتالي:
عيار 24: 695 جنيهًا
عيار 21: 608 جنيهًا
عيار 18: 521 جنيهًا
عيار 14: 405 جنيهات
الدولار الأمريكي: شراء 17.78، بيع 17.88
اليورو: شراء 20.48، بيع 20.69
الجنية الإسترليني: شراء 23.44، بيع 23.67
الدينار الكويتي: شراء 58.57، شراء 59.04
الريال السعودي: شراء 4.75، بيع 4.78
أما أسعار الذهب كالتالي:
عيار 24: 695 جنيهًا
عيار 21: 608 جنيهًا
عيار 18: 521 جنيهًا
عيار 14: 405 جنيهات