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تعليم

تعليم القليوبية: لا تهاون مع المقصرين في واقعة الشباشب بمدرسة الخصوص

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تحقق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حول الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية، الذى يتضمن مشاجرة بين أولياء الأمور داخل مدرسة مجمع الخلفاء الراشدين الابتدائية بالخصوص.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم تشكيل لجنة من إدارات الشئون القانونية والأمن لفحص ملابسات واقعة نشر مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بين اثنتين من أولياء الأمور داخل مدرسة مجمع الخلفاء الراشدين الابتدائية بإدارة الخصوص التعليمية، والعمل على إيضاح أوجه التقصير من قبل مسئولى المدرسة وهيئة الأمن والإشراف وتوقيع أقصى عقوبة مقررة على المقصرين.

وأضاف عجلان، أنه لا تهاون مع مقصر أو متهاون فى عمله ومن يخالف القانون أو يتهاون أو يقصر فى العملية التعليمية وحماية أمن وسلامة الطلاب سيحاسب بالقانون، فالطلاب والمؤسسات التعليمية أمانة يجب الحفاظ عليها باعتبارها مكانا للإشعاع الفكرى والعلمى وليست مكانا للشجار والتناحر.

ومن ناحيته أكد سيد النجار مدير عام إدارة الخصوص التعليمية، أنه بناء على التقرير الوارد من إدارة المدرسة وكذلك تقرير مدير أمن الإدارة فالواقعة قد حدثت يوم الإربعاء الماضى الموافق 9 أكتوبر الجارى خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين الفترتين الصباحية والمسائية وخلال خروج ودخول الطلاب بالفترتين.

وأضاف مدير الإدارة، أن المشاجرة التى تناولها الفيديو المنشور لم تحدث خلال اليوم الدراسى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما من قبل أمن المدرسة، وتم إخطار مركز شرطة الخصوص وتحرير محضر بالواقعة، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المدرسة وإحالة كل المسئولين للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية، حيث تم إحالة مدير المدرسة وهيئة الإشراف ومسئولى الأمن للشئون القانونية لاتخاذ اللازم حيالهم قانونا.

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