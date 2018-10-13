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أخبار العالم

مقتحمو القصر الرئاسي الإثيوبي يعتذرون لرئيس الوزراء

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
رويترز
اعتذر أعضاء قوات الدفاع الاثيوبية لرئيس الوزراء، الدكتور ابي أحمد، على خلفية ما قاموا به في القصر الرئاسي من مظاهرات غير مرخصة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وكان عدد من الجنود المنتمين إلى قوات النخبة دخلوا إلى القصر الرئاسي مدججين بالسلاح، في خطوة احتجاجية على ضعف المرتبات، وطلبوا الحديث مع رئيس الوزراء.

ونقلت الوكالة عن أعضاء قوة النخبة قولهم إنهم سيعملون للبلاد بجدية لتعويض الشعب الأثيوبي .

وأكد الجنود خلال مناقشتهم مع المسؤلين العسكريين أن تحركاتهم لا تتماشى مع مبادئي المؤسسة العسكرية .

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