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انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:39 ص
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية التأسيسية الأولي لشركة المجموعة المصرية
أحمد أبوشوشة
انعقدت أعمال الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وبحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وفي بداية الاجتماع، تم التصديق على تعيين مجلس الإدارة الأول للشركة برئاسة اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعضوية الدكتور محمد السيد الفقي، الدكتور خالد حمدي، عن هيئة ميناء الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع، اللواء بحري إيهاب البنان، عن هيئة قناة السويس، واللواء بحري علاء إبراهيم، الدكتور السيد الصيفي، عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وقال وزير النقل إن إنشاء الشركة يعد نقطة انطلاق للاقتصاد المصري، والهدف من إنشائها هو أن تقوم بمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن مقرها بالمبنى الاستثماري في ميناء الإسكندرية وسوف يكون ضمن مجال عمل الشركة إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا من تاريخ تأسيس الشركة.

وأشار عرفات إلى أن رأس مال الشركة المرخص به يبلغ نحو 500 مليون جنيه مصري بنسبة 34% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسبة 33% لهيئة قناة السويس، ونسبة 33% للشركة القابضة للنقل البحري والبري على أن يكون لميناء الإسكندرية حق الإدارة.

ولفت إلى أن المحطة متعددة الأغراض تبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر، ويصل تداول الحاويات مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 مترا بأعماق حتى 17 مترا، وسوف تكون المحطة قادرة علي استقبال 6 سفن في وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

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