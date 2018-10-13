ضبط متهم هارب من تنفيذ 23 حكما قضائيا بإيتاي البارود

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود والقوة المرافقة والمعينين "خدمة القول الأمنى بكمين التوفيقية المتحرك بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز شرطة كوم حمادة" ضبط متهم هارب من تنفيذ 23 حكما قضائيا.



وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث يفيد بضبط المدعو "أيمن ح ح" 46 سنة حاصل على دبلوم (وصاحب مصنع طوب طفلى بقرية كفر مجاهد بدائرة المركز) ومقيم أبيج – كفر الزيات بالغربية حال قيادته للسيارة رقم 15958 نقل غربية بالطريق الزراعى أمام قرية كفر مجاهد بدائرة المركز لمخالفته السير عكس الاتجاه وبدون رخصة قيادة وتسيير.



وبالكشف عن المتهم المذكور تبين أنه محكوم عليه فى (23) حكم حبس (2 مستأنف، 21 جزئى) آخرهم القضية 2489/2018 جنح مركز كوم حمادة (تبديد) غيابيًا حبس سنة وكفالة 500 جنيه.



وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم وصحة الأحكام الصادرة ضده وتحرر المحضر اللازم مركز كوم حمادة.. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.