وزيرة التخطيط تعتمد 300 مليون جنيه لرفع كفاءة المصالح الضريبية

اعتمدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مبلغ 300 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2018 /2019، وذلك لدعم المقرات الضريبية وتطويرها، حيث تم تخصيص مبلغ 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة ومبلغ 92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية، فضلًا عن مبلغ 62.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.



وأكدت وزيرة التخطيط أن المبلغ المعتمد جاء في إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بالتوجه نحو الإصلاح الشامل إداريًا وهيكليًا بما لا يتعدى ما ينص عليه القانون في الحدود المالية المتاحة، ما يسهم في الحفاظ على مبدأ حسن إدارة المال العام والذي تتبعه وزارة التخطيط في جميع الخطط المالية المنوط بها إعدادها.



وقالت "السعيد" إن أي طلب يتم تقديمه للوزارة بشأن توفير اعتمادات إضافية عن الميزانية المخصصة يتم البت فيه كليًا ودراسته بشكل كافٍ من المختصين والقائمين عليه من داخل الوزارة للوقوف على مدى أهمية المشروع أو الطلب المقدم وتحديد مدى كفاية المبالغ المطلوبة وأحقيتها للمشروع.



وأضافت أن الموافقة على مبلغ الـ300 مليون جنيه الموزعة على المصالح الضريبية الثلاث جاء تلبية لهدف تلك المصالح بالتوجه نحو الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها بما يعود بالإيجاب على الخزانة العامة، والذي يؤثر بشكل مباشر على خفض عجز الموازنة، كما يأتي في إطار حرص الدولة وتوجهها نحو الإصلاح الهيكلي الذي يساهم في استدامة النمو ودعم القطاعات الإنتاجية التي تساعد على توفير فرص عمل لائقة.



وكانت هالة السعيد وافقت مؤخرًا على اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه لمستشفى جامعة أسيوط في إطار دعم المشروعات المتعثرة و20 مليون جنيه لجهاز حماية المستهلك.

