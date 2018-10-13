ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزيرة التخطيط تعتمد 300 مليون جنيه لرفع كفاءة المصالح الضريبية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:32 ص
صدى البلد
آية الجارحي
اعتمدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مبلغ 300 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2018 /2019، وذلك لدعم المقرات الضريبية وتطويرها، حيث تم تخصيص مبلغ 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة ومبلغ 92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية، فضلًا عن مبلغ 62.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.

وأكدت وزيرة التخطيط أن المبلغ المعتمد جاء في إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بالتوجه نحو الإصلاح الشامل إداريًا وهيكليًا بما لا يتعدى ما ينص عليه القانون في الحدود المالية المتاحة، ما يسهم في الحفاظ على مبدأ حسن إدارة المال العام والذي تتبعه وزارة التخطيط في جميع الخطط المالية المنوط بها إعدادها.

وقالت "السعيد" إن أي طلب يتم تقديمه للوزارة بشأن توفير اعتمادات إضافية عن الميزانية المخصصة يتم البت فيه كليًا ودراسته بشكل كافٍ من المختصين والقائمين عليه من داخل الوزارة للوقوف على مدى أهمية المشروع أو الطلب المقدم وتحديد مدى كفاية المبالغ المطلوبة وأحقيتها للمشروع.

وأضافت أن الموافقة على مبلغ الـ300 مليون جنيه الموزعة على المصالح الضريبية الثلاث جاء تلبية لهدف تلك المصالح بالتوجه نحو الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها بما يعود بالإيجاب على الخزانة العامة، والذي يؤثر بشكل مباشر على خفض عجز الموازنة، كما يأتي في إطار حرص الدولة وتوجهها نحو الإصلاح الهيكلي الذي يساهم في استدامة النمو ودعم القطاعات الإنتاجية التي تساعد على توفير فرص عمل لائقة.

وكانت هالة السعيد وافقت مؤخرًا على اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه لمستشفى جامعة أسيوط في إطار دعم المشروعات المتعثرة و20 مليون جنيه لجهاز حماية المستهلك.

ترشيحاتنا

وزير التعليم يغلق الباب في وجه وسائل الإعلام ويمنع دخولهم المدارس.. تعليم النواب: الدكتور طارق شوق يريد التستر.. ويتعامل بازدواجية.. ماجدة نصر: هناك عدم موضوعية فى تغطية الأحداث

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة تسجل 29 درجة

الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لوفاق سطيف

حكم الشرع في دفع الضرائب من الفوائد البنكية

فتيات يرقصن في جنازة صديقتهن لإرسال روحها إلى الجنة.. فيديو

انتظام حركة رحلات الطيران فوق مطار القاهرة

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 13 أكتوبر 2018

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة عن هدف البرازيل الأول أمام السعودية

علامات الحمل تسيطر على النجمات.. كندة علوش تشتري مستلزمات طفلها الأول.. نانسي عجرم في شهرها الثالث.. وشيرين عبد الوهاب تنتظر أول مولود من حسام حبيب

ضبط 3 متهمين أجبروا شابا على توقيع إيصالات أمانة وسرقوا سيارته بالبحيرة

أسعار الذهب اليوم السبت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

لميس سلامة تناشد وزارة الثقافة تحويل بيت نجيب محفوظ إلى متحف
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
المرور: هدوء في الحالة المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟