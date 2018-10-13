أجمل الصور من حفل زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث

أقيم حفل زفاف الأميرة يوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث، أمس، الجمعة، واختارت الأميرة كنيسة سانت جورج وقلعة ويندسور، لإقامة الاحتفال، أسوة بزفاف الأمير هاري وميجان ماركل الذي عُقد في وقت سابق هذا العام.



الأميرة التي تحتل المركز التاسع على العرش، تأكدت من أن اليوم كان له طابع خاص ومميز، ولكن أثارت تكلفة الأمن في يوم الزفاف الجدل بسبب بلوغها ملايين الجنيهات، وفقًا لـ"ذا ميرور" البريطاني.



وارتدت الأميرة تاجا وأقراطا مستعارة من الملكة، وارتدت الفستان من دار جريفل إميرالد، ونشرت الصحفة أفضل الصور التي التقطت خلال الحفل.

