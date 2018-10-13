انتظام حركة رحلات الطيران فوق مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع رحلة جوية دولية وإلغاء رحلة أخري بسبب ظروف التشغيل، وعدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 695 المتجهة الي اسطنبول، بسبب ظروف التشغيل، فضلا عن إلغاء إقلاع رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رقم 567 المتجهة الي باريس، بسبب عدم جداوها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.



وأضافت المصادر أن المطار يشهد حالة من الانتظام في حركة الملاحة الجوية وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل.