ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

انتظام حركة رحلات الطيران فوق مطار القاهرة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع رحلة جوية دولية وإلغاء رحلة أخري بسبب ظروف التشغيل، وعدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 695 المتجهة الي اسطنبول، بسبب ظروف التشغيل، فضلا عن إلغاء إقلاع رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رقم 567 المتجهة الي باريس، بسبب عدم جداوها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

وأضافت المصادر أن المطار يشهد حالة من الانتظام في حركة الملاحة الجوية وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل.

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة عن هدف البرازيل الأول أمام السعودية

تونس تستضيف النيجر للبحث عن صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات أفريقيا

قمة نارية بين هولندا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.. الليلة

أشرف صبحي يتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بأسيوط

رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية يكشف فكرة المرصد المتنقل

ظهور نادر لـ فاروق الشرع نائب بشار الأسد.. صور

هل يشعر الميت بمن يسلم عليه

ضبط متهم هارب من تنفيذ 23 حكما قضائيا بإيتاي البارود

أستراليا: استلام المقاتلات إف - 35 لم يتأثر بتحطم إحداها في سبتمبر

طريقة تحضير السجق الشرقي الأصلي في المنزل

انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

خناقة بالأحذية والشباشب بين أولياء الأمور لحجز الدكة الأولى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

لميس سلامة تناشد وزارة الثقافة تحويل بيت نجيب محفوظ إلى متحف
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
المرور: هدوء في الحالة المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟