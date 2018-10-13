مشروب سحري للوقاية من السرطان والقضاء على الكوليسترول

ذكر موقع "هيلث" الأمريكي في تقرير له إن هناك مشروبا سحريا يساعد في الوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بارتفاع مستوى الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك له قدرة عالية على تنظيم عملية ضربات القلب، ويحتوي المشروب على "البقدونس، والجزر"، ولذلك يساعد تناول المشروب يوميا على التصدى لمشكلة الدهون الضارة في الجسم.



وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن تناول المشروب له قدرة عالية على التخلص من مشكلة نمو الجذور الحرة في الجسم وبالتالى الوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بالأورام السرطانية.



ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول هذا المشروب يجب أن يكون على معدة خاوية، بالإضافة إلى الحرص على تناول كميات مناسبة من المياه على مدار اليوم، مع مراعاة عدم تناول الأطعمة ذات الدهون العالية.



