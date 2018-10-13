ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

مشروب سحري للوقاية من السرطان والقضاء على الكوليسترول

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:47 ص
صدى البلد
علا أحمد
ذكر موقع "هيلث" الأمريكي في تقرير له إن هناك مشروبا سحريا يساعد في الوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بارتفاع مستوى الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك له قدرة عالية على تنظيم عملية ضربات القلب، ويحتوي المشروب على "البقدونس، والجزر"، ولذلك يساعد تناول المشروب يوميا على التصدى لمشكلة الدهون الضارة في الجسم.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن تناول المشروب له قدرة عالية على التخلص من مشكلة نمو الجذور الحرة في الجسم وبالتالى الوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بالأورام السرطانية.

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول هذا المشروب يجب أن يكون على معدة خاوية، بالإضافة إلى الحرص على تناول كميات مناسبة من المياه على مدار اليوم، مع مراعاة عدم تناول الأطعمة ذات الدهون العالية.

ترشيحاتنا

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

هكذا احتفل السعوديون رقصا بسقوط المطر في مكة.. فيديو

ضبط متهم هارب من تنفيذ 23 حكما قضائيا بإيتاي البارود

المرور: هدوء في الحالة المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية

علامات الحمل تسيطر على النجمات.. كندة علوش تشتري مستلزمات طفلها الأول.. نانسي عجرم في شهرها الثالث.. وشيرين عبد الوهاب تنتظر أول مولود من حسام حبيب

وصفة سريعة لتكثيف الرموش بسرعة لا تتوقعينها

خناقة بالأحذية والشباشب بين أولياء الأمور لحجز الدكة الأولى.. فيديو

أجايي يعود إلى القاهرة غدا

الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لوفاق سطيف

ظهور نادر لـ فاروق الشرع نائب بشار الأسد.. صور

منتخب ليبيا في مهمة صعبة أمام نسور نيجيريا بتصفيات أفريقيا

نائب يطالب الحكومة ببرنامج تحفيزي للحد من الزيادة السكانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

لميس سلامة تناشد وزارة الثقافة تحويل بيت نجيب محفوظ إلى متحف
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
المرور: هدوء في الحالة المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟