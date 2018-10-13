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أخبار العالم

لوهانسيك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال 24 ساعة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
اتهمت جمهورية لوهانسيك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية باستخدام مدافع هاون عيار 120 ملم و82 ملم، وأسلحة عربات مدرعة ورشاشات ثقيلة وأسلحة خفيفة".

وأضاف "لقد تعرضت أراضي جمهورية لوهانسيك الشعبية للقصف بالقرب من المناطق السكنية بيرفومايسك وجولوبوفسكويه وكالينوفكا ومنطقة محطة السكة الحديدية مارييفكا، مشيرا إلى أنه تم إطلاق أكثر من 30 قذيفة باتجاه أراضي لوهانسيك، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين".

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد بدأت في شهر أبريل 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسيك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد.. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

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