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رشا مجدي: نجيب محفوظ امتداد للأدب المصري الذي وصل للعالمية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:51 ص
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
كـريـم الـخـطيب
قالت الإعلامية رشا مجدي: "اليوم تأتي ذكرى حصول الكاتب العالمي الكبير نجيب محفوظ على جائزة نوبل"، مشيرة إلى أن نجيب محفوظ لم يكن كاتبا أو سيناريست فقط ولكنه كان امتدادا للأدب المصري العظيم الذي وصل للعالمية.

وأضافت «مجدي»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: "نجيب محفوظ جسد الحياة المصرية البسيطة"، مشيرة إلى أن الحارة المصرية كانت مصدر إبداع للأديب العالمي، و«أولاد حارتنا» هي السبب في حصوله على جائزة نوبل.

وأوضحت أن نجيب محفوظ ملقب بـ«أبو السرد العربي»، لافتة إلى أنه من المفارقات الغريبة أن ولادة الكاتب نجيب محفوظ كانت معسرة وسمي على اسم الطبيب الذي أشرف على ولادته.

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