كفر الشيخ تحتفل بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي الجمعة المقبل

تستعد محافظة كفر الشيخ لاستقبال أكثر من نصف مليون زائر للمشاركة في احتفالات مولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقي، يوم الجمعة المقبل، حيث تستمر الاحتفالات على مدار أسبوع كامل.





ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق حالة الطوارئ، استعدادًا لهذه المناسبة الدينية ذات المكانة الكبيرة والتي تُحدث رواجًا سياحيًا للمدينة.





ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل غرفة عمليات بمقر مجلس مدينة دسوق برئاسة اللواء خالد حسن مرسي، رئيس المركز والمدينة؛ لتلقي أي شكاوى ومراقبة السلع ومحلات الجزارة، إلى جانب التأكيد على متابعة المرافق خاصة مياه الشرب والكهرباء، طوال فترة الاحتفالات.



