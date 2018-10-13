ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

كفر الشيخ تحتفل بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي الجمعة المقبل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
محمود زيدان
تستعد محافظة كفر الشيخ لاستقبال أكثر من نصف مليون زائر للمشاركة في احتفالات مولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقي، يوم الجمعة المقبل، حيث تستمر الاحتفالات على مدار أسبوع كامل.

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق حالة الطوارئ، استعدادًا لهذه المناسبة الدينية ذات المكانة الكبيرة والتي تُحدث رواجًا سياحيًا للمدينة. 

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل غرفة عمليات بمقر مجلس مدينة دسوق برئاسة اللواء خالد حسن مرسي، رئيس المركز والمدينة؛ لتلقي أي شكاوى ومراقبة السلع ومحلات الجزارة، إلى جانب التأكيد على متابعة المرافق خاصة مياه الشرب والكهرباء، طوال فترة الاحتفالات.

وشدد المحافظ على تشكيل لجان لمتابعة المخابز ومحلات الأسماك المملحة الفسيخ والسردين ومراقبة جميع السلع الغذائية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري ومديرية التموين وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات ومتابعة أعمال النظافة أولًا بأول وتوفير كل الخدمات للزائرين.

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ميدو يهاجم مسئولي استاد السلام بسبب أرضية الملعب

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية.. فيديو

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء تسجل 24 جنيها للكيلو

غرق شاب في انقلاب فلوكة كان يستقلها مع صديقيه بمياه الملاحات بالإسكندرية

الصحف الإماراتية - السيسي: لن يكون للإخوان دور في مصر.. الإمارات: اختفاء خاشقجي أشبه بالقصص البوليسية ولن نتخلى عن السعودية.. أزمة الكاتب المختفي وخيمة على من يؤججها.. دور قطري مشبوه في اليمن

طريقة تحضير السجق الشرقي الأصلي في المنزل

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

الأمم المتحدة: دور محوري مهم لمصر بقيادة السيسي في إرساء الأمن والسلام

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

رسميا.. تيري هنري مدربا لموناكو الفرنسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

فيديوجراف| سر اللون الأسود لروب المحاماة
شاهد.. جولة داخل دار فتيات الأطفال بلا مأوى بالعجوزة .. فيديو
البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو
ماجدة موريس: السينما المصرية تواجه أزمة في الإنتاج.. فيديو
التضامن: صندوق تحيا مصر يدعم برنامج أطفال بلا مأوى بـ 114 مليون جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟