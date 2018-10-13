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حوادث

غرق شاب في انقلاب فلوكة كان يستقلها مع صديقيه بمياه الملاحات بالإسكندرية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:17 ص
غرق
غرق
أحمد عبد العزيز
لقى شخص مصرعه في انقلاب مركب صغير "فلوكة"، داخل مياه الملاحات، غربي الإسكندرية كان يستقلها مع صديقيه اللذان تمكنا من الخروج سالمين من المياه.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة بغرق بعض الأشخاص بمياه الملاحات بمنطقة مساكن الكيلو 26 - دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهري".

بالفحص تم التقابل مع كل من "س ر ح"، 30 عاما، بدون عمل، و"ف ع ح"، 30 عاما، بدون عمل، مقيمان منطقة الكيلو 29 ساحلي دائرة قسم شرطة أول العامرية، قررا بقيامهما باستقلال قارب صغير الحجم "فلوكة" بمياه الملاحات بالمنطقة محل البلاغ وبصحبتهما صديقهما المدعو "ح ع ش"، 25 عاما، بدون عمل، مقيم بذات العنوان للوصول لجزيرة بوسط الملاحات لتناول العشاء وعند عودتهم انقلب القارب بالمياه وتمكنا من الخروج من المياه بينما غرق صديقهما المذكور.

وجار البحث وانتشال جثة المذكور بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5507 /2018 إداري قسم شرطة ثان العامرية.

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