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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة الحرف اليدوية لدعم القطاع

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
وقع مسعد عمران، رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية، بروتوكول تعاون بين الغرفة وجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجاء ذلك علي هامش فاعليات المعرض الدولي للحرف اليدوية "كرافيتي إيجبت"، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور غادة والي.

وأشار من جانبه مسعد عمران، أن البروتوكول يستهدف تعاون الطرفين في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والإبداعية، إضافةً إلى التنسيق لتقديم الخدمات المالية وغير المالية المناسبة لطبيعة القطاع، مما يسهم في انضمامها للقطاع الرسمي.

وأكد "عمران"، أن التعاون بين الغرفة والجهاز يعزز من المساهمة في خلق قنوات تصديرية وتسويقية لمنتجات الصناعات اليدوية والحرفية المختلفة، إضافةً إلى تبادل المعلومات والدراسات والوثائق، مما يساعد في خلق بيئة مناسبة لتنمية وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية والمحافظة علي الهوية المصرية لتلك الحرف اليدوية، مضيفًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول آخر مع شركة "فالكون" بهدف تأمين المعارض المحلية التي تقوم الغرفة بإقامتها داخليًا.

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