مصادر: نواب الأغلبية يتشاورون حول أولويات الأجندة التشريعية

كشفت مصادر برلمانية أن نواب الأغلبية بائتلاف دعم مصر يتشاورون حول أولويات الأجندة التشريعية داخليا تمهيدا لإجراء مشاورات مع الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة.





وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حوارا يتم الفترة الحالية بين قيادات الائتلاف من جهة ورؤساء اللجان النوعية من جهة أخرى تمهيدا لعرض تصور موحد و التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.





وأكدت المصادر أن الائتلاف ينسق مع عدد من نواب الوفد والمصريين الأحرار والمستقلين خاصة بعد أن كشفت نتائج انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان عن خريطة التحالفات الجديدة تحت قبة البرلمان.





وتشير التحالفات إلى تفكك بعض الهيئات البرلمانية للأحزاب أو اندماجها بشكل غير رسمي في ائتلاف دعم مصر الذي يسيطر عليه حزب مستقبل وطن، وانضم له أغلب نواب ائتلاف الأغلبية فتحول من عضو فاعل لقائد داخله.





وتواجه بعض الأحزاب أزمة داخلية أما الاندماج الرسمي مع الائتلاف أو أن يتجه النواب الى عقد لقاءات والتنسيق المنفرد.





وأكدت مصادر بحزب المصريين الأحرار أن عددا كبيرا من نواب الحزب انضموا لائتلاف الأغلبية بشكل غير رسمي، لافتين إلى أنهم نسقوا معه خلال المعركة الأخيرة، كما نسقوا مع ائتلاف الاغلبية نواب بحزب الوفد وعدد من المستقلين.





وقالت مصادر إن أحزاب الوفد والمصريين الأحرار تواجه صعوبة عملية في السيطرة على نوابهم خاصة وأن أغلبهم فاز على المقاعد الفردية.





وكشفت انتخابات اللجان النوعية ان بعض النواب تراجعوا عن المنافسة على بعض مواقع هيئات مكاتب البرلمان، نظرا للتحالفات التي رجحت كفة قائمة ائتلاف دعم مصر حيث حرص مستقبل وطن، على أن يكون له مرشحين على كافة المواقع داخل اللجان النوعية.



