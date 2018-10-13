وزير الشباب والرياضة يهنئ الاتحاد السكندرى بلقب البطولة العربية للسلة

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتهنئة الى نادى الاتحاد السكندرى بعد الفوز بلقب البطولة العربية لأندية السلة، والتي أقيمت ببيروت واختتمت منافساتها أمس الجمعة.





كما قدم التهنئة الى محمد مصيلحى رئيس النادى، وأعضاء مجلس الإدارة وجماهير زعيم الثغر بعد تحقيق اللقب العربي السادس.





من جانبه أكد صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تقف خلف الأندية المصرية التى تشارك فى مختلف البطولات والألعاب على المستوى العربي والإفريقي والدولي.



