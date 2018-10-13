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رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ الاتحاد السكندرى بلقب البطولة العربية للسلة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:36 ص
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
ريهام بكير
تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتهنئة الى نادى الاتحاد السكندرى بعد الفوز بلقب البطولة العربية لأندية السلة، والتي أقيمت ببيروت واختتمت منافساتها أمس الجمعة.

كما قدم التهنئة الى محمد مصيلحى رئيس النادى، وأعضاء مجلس الإدارة وجماهير زعيم الثغر بعد تحقيق اللقب العربي السادس.

من جانبه أكد صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تقف خلف الأندية المصرية التى تشارك فى مختلف البطولات والألعاب على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

يذكر أن فريق سلة الاتحاد السكندرى توج بكأس البطولة العربية بعد التغلب على فريق بيروت بنتيجة ٧٠/٧٤ بنهائي البطولة التي أقيمت بلبنان.

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