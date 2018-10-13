ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تحرير 14 بلاغا بحرائق ومفرقعات وإنقاذ في حملات بالغربية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:14 ص
حرائق
حرائق
أحمد على
أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم "السبت"، تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 14 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى قرى ومراكز المحافظة، خلال يوم واحد.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 8 بلاغات حرائق متنوعة، و4 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و1 بلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارات متروكة"، و1 بلاغ إنقاذ برى "انقلاب سيارة".

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ترشيحاتنا

ميدو يهاجم مسئولي استاد السلام بسبب أرضية الملعب

إطلاق سراح القس برانسون يكشف صعوبة حل الخلاف التركي الأمريكي

مصر للطيران تنقل بعثة المنتخب إلى سوازيلاند لخوض مباراة العودة

تأجيل نظر طعن توفيق عكاشة على حكم حبسه فى قضية تزوير شهادة الدكتوراه

انخفاض أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

الأمم المتحدة: دور محوري مهم لمصر بقيادة السيسي في إرساء الأمن والسلام

الأرصاد: الطقس غدا معتدل على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 29 درجة

قمة نارية بين هولندا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.. الليلة

رسميا.. تيري هنري مدربا لموناكو الفرنسي

الاتحاد السوري لكرة القدم يكشف تفاصيل إصابة عمر خربين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

فيديوجراف| سر اللون الأسود لروب المحاماة
شاهد.. جولة داخل دار فتيات الأطفال بلا مأوى بالعجوزة .. فيديو
البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو
ماجدة موريس: السينما المصرية تواجه أزمة في الإنتاج.. فيديو
التضامن: صندوق تحيا مصر يدعم برنامج أطفال بلا مأوى بـ 114 مليون جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟