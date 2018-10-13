تحرير 14 بلاغا بحرائق ومفرقعات وإنقاذ في حملات بالغربية

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم "السبت"، تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 14 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى قرى ومراكز المحافظة، خلال يوم واحد.



تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 8 بلاغات حرائق متنوعة، و4 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و1 بلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارات متروكة"، و1 بلاغ إنقاذ برى "انقلاب سيارة".



وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

