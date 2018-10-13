الدستورية العليا تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين اتحادى المحاكم والمجالس الدستورية العربية والأفريقية

يغادر القاهرة غدا، الأحد، وفد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، متجهًا إلى جمهورية الجزائر، وذلك لحضور مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية واتحاد المحاكم والمجالس الأفريقية.



ويشارك في توقيع هذا البروتوكول المستشار سعيد مرعي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أمين عام اتحاد المحاكم الدستورية العربية.