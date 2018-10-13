ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الدستورية العليا تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين اتحادى المحاكم والمجالس الدستورية العربية والأفريقية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:15 ص
الدستورية العليا
الدستورية العليا
محمد زهير
يغادر القاهرة غدا، الأحد، وفد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، متجهًا إلى جمهورية الجزائر، وذلك لحضور مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية واتحاد المحاكم والمجالس الأفريقية.

ويشارك في توقيع هذا البروتوكول المستشار سعيد مرعي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أمين عام اتحاد المحاكم الدستورية العربية.

ترشيحاتنا

عطية مسعود: استمرار منظومة الدعم خطر على تطوير التعليم.. فيديو

قصة أكبر فضيحة في العائلة المالكة تورطت فيها والدة الأميرة أوجيني

الأرصاد: الطقس غدا معتدل على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 29 درجة

فضيحة تهز إيران ومسئول كبير يهرب إلى أستراليا

شاهد.. جولة داخل دار فتيات الأطفال بلا مأوى بالعجوزة .. فيديو

منعا للتلاعب .. وزير الزراعة يحدد أسعار 55 مستحضرا بيطريا

غرق شاب في انقلاب فلوكة كان يستقلها مع صديقيه بمياه الملاحات بالإسكندرية

شاهد.. رسالة منذر رياحنة لصديقه الفنان الراحل ياسر المصري

الدفاع الأمريكية تكشف تعرضها لـ قرصنة إلكترونية

الأرصاد: اليوم أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحري

مفاجأة بعقد ميسي.. بند يسمح له بالرحيل عن برشلونة مجانا

فتيات يرقصن في جنازة صديقتهن لإرسال روحها إلى الجنة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

فيديوجراف| سر اللون الأسود لروب المحاماة
شاهد.. جولة داخل دار فتيات الأطفال بلا مأوى بالعجوزة .. فيديو
البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو
ماجدة موريس: السينما المصرية تواجه أزمة في الإنتاج.. فيديو
التضامن: صندوق تحيا مصر يدعم برنامج أطفال بلا مأوى بـ 114 مليون جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟