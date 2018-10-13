ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أسطورة الأرجنتين عن ميسي: يذهب للحمام 20 مرة قبل كل مباراة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
وجه الأسطورة الأرجنتيني مارادونا هجوما حادا على النجم الحالي لمنتخب التانجو ليونيل ميسي بسبب ابتعاده عن الفريق خلال فترة التحضيرات والمباريات الودية، بالإضافة للأداء المتواضع الذي قدمه خلال السنوات الماضية.

وقال مارادونا، في تصريحات تليفزيونية للبرنامج المكسيكي "الكلمة الأخيرة": "لا أرى مميزات القائد في ميسي لأنه يذهب إلى الحمام 20 مرة قبل المباراة".

وأضاف: "لن أدعو ميسي للعب مع المنتخب، عليه أن يتعود على ضغط المباريات لنحصل على الألقاب الكبيرة، نريد منه أن يكون ميسي الذي يلعب مع برشلونة".

واختتم: "ميسي يفضل ألعاب الفيديو لذلك لا يظهر في الملعب بشكل جيد".

ترشيحاتنا

مصر للطيران تنقل بعثة المنتخب إلى سوازيلاند لخوض مباراة العودة

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت.. فيديو

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

رسميا.. تيري هنري مدربا لموناكو الفرنسي

مفاجأة بعقد ميسي.. بند يسمح له بالرحيل عن برشلونة مجانا

النائب العام يحيل موظفا ببنك شهير للمحاكمة لاختلاسه 2 مليون جنيه

منعا للتلاعب .. وزير الزراعة يحدد أسعار 55 مستحضرا بيطريا

البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو

غرق شاب في انقلاب فلوكة كان يستقلها مع صديقيه بمياه الملاحات بالإسكندرية

مشروب سحري للوقاية من السرطان والقضاء على الكوليسترول

ميدو يهاجم مسئولي استاد السلام بسبب أرضية الملعب

هكذا احتفل السعوديون رقصا بسقوط المطر في مكة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

فيديوجراف| سر اللون الأسود لروب المحاماة
شاهد.. جولة داخل دار فتيات الأطفال بلا مأوى بالعجوزة .. فيديو
البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو
ماجدة موريس: السينما المصرية تواجه أزمة في الإنتاج.. فيديو
التضامن: صندوق تحيا مصر يدعم برنامج أطفال بلا مأوى بـ 114 مليون جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟