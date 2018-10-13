أسطورة الأرجنتين عن ميسي: يذهب للحمام 20 مرة قبل كل مباراة

وجه الأسطورة الأرجنتيني مارادونا هجوما حادا على النجم الحالي لمنتخب التانجو ليونيل ميسي بسبب ابتعاده عن الفريق خلال فترة التحضيرات والمباريات الودية، بالإضافة للأداء المتواضع الذي قدمه خلال السنوات الماضية.



وقال مارادونا، في تصريحات تليفزيونية للبرنامج المكسيكي "الكلمة الأخيرة": "لا أرى مميزات القائد في ميسي لأنه يذهب إلى الحمام 20 مرة قبل المباراة".



وأضاف: "لن أدعو ميسي للعب مع المنتخب، عليه أن يتعود على ضغط المباريات لنحصل على الألقاب الكبيرة، نريد منه أن يكون ميسي الذي يلعب مع برشلونة".



واختتم: "ميسي يفضل ألعاب الفيديو لذلك لا يظهر في الملعب بشكل جيد".