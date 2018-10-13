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البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور محمد نجيب، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، إنه على مدار الأسبوعين الماضيين شهدوا مجموعة من المؤشرات والبيانات الإيجابية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضاف "نجيب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، أن البنك الدولي أصدر بيانًا خاصا بأن معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري ستتجاوز 5.7%.

وأشار إلى أن "الكوميسا" أعلنت أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

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