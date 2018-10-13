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محافظات

محافظ الغربية يستقبل وزير القوى العاملة استعدادا لافتتاح ملتقى التوظيف

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
أحمد على
وصل محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة منذ قليل إلى ديوان محافظة الغربية، حيث استقبله اللواء المهندس هشام السعيد، محافظ الإقليم، استعدادا لافتتاح ملتقى التوظيف للشباب، والذي يوفر 9500 فرصة عمل للشباب والفتيات والحرفيين وأصحاب المهن المختلفة من أبناء المحافظة فى مجالات الوظائف الفنية والإدارية، تشمل جميع المؤهلات والتخصصات، بمشاركة 93 شركة بالقطاع الخاص على مستوى المحافظة.

وحضر وزير القوى العاملة اجتماعا موسعا مع محافظ الغربية بحضور كل من اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة واللواء فتحي عبد الغني السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور خالد أبوبكر وزير القوى العاملة بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية لمناقشة كل قضايا الشركات الخاصة وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالمحافظة.

كان محافظ الغربية أكد فى تصريحات صحفية أن هذا الملتقى الهدف منه مساعدة الشباب فى ايجاد فرص عمل مناسبة لهم داخل أكبر الشركات والمؤسسات فى الوقت الراهن.

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