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محافظات

رئيس جامعة أسيوط يشارك في مبادرة فتيات في أدوار قيادية ويتبادل مقعده مع طالبة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
رئيس جامعة اسيوط
رئيس جامعة اسيوط يتبادل مقعده مع طالبة بالثانوية العامة
إيهاب عمر
كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن مشاركته فى مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" والتي تنظمها هيئة بلان الدولية بمصر تحت رعاية الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للفتاة والتي فى إطارها استقبل الطالبة مي ايمن الطالبة فى الصف الأول الثانوي بمدرسة بنى عدى الثانوية بمحافظة أسيوط وذلك بحضور ممدوح عشم الله مسؤول الأنشطة الميدانية، وولاء حسن منسق مشروع مدن آمنة بهيئة بلان وريهام الحفناوى مدير إدارة العلاقات الدولية بالجامعة.

وتبلورت مشاركة الدكتور طارق الجمال فى المبادرة فى اجرائه حوار مع مى ايمن كشف خلاله بعض جوانب مسيرته الشخصية و التي بدأت مبكرا بحلمه منذ طفولته بان يصبح طبيبا وكيف ساهم تحديد هدف نصب عينيه فى تشجعيه على العمل والاجتهاد لتحقيق حلمه ومتابعة خطوات تقدمه التى تقربه من تحقيق ذلك الهدف، كما أجاب عن تساؤلات الطالبة عن اهم الصعوبات التي تواجه رئيس جامعة أسيوط فى إدارته للمؤسسة والتي أشار خلالها الدكتور الجمال ان جامعة أسيوط مؤسسة عريقة فى تاريخها ومكانتها وضخمة فى امكانياتها وحجم العمل الذى يتم بها وكذلك ما تضمه من قوة بشرية هائلة تحتاج الى جهد دؤوب ومتواصل لمتابعة سير العمل وانتظامه وهو ما يستلزم معرفة دقيقة للنظم واللوائح القانونية المنظمة للعملية التعليمية والإدارية فى مختلف القطاعات.

وتضمنت مشاركته فى المبادرة تبادل مقعد رئيس الجامعة مع ضيفته طالبة الصف الأول الثانوى تشجيعا لها لمواصلة العمل والاجتهاد بما يمكنها من وصولها لتبوء مناصب قيادية مثل رئاسة احد الجامعات المصرية ، كما طلب منها الدكتور الجمال توجيه رسالة لطلاب الجامعة فى يوم تخرجهم من خلالها منصبها كرئيسة لجامعة أسيوط والتي دعت خلالها خريجي الجامعة الى مواصلة الجد والعمل لتحقيق التميز والتقدم فى مجالاتهم.

وفى ذات السياق أكد الدكتور طارق الجمال على حرص إدارة الجامعة على دعم المرأة فى مختلف مراحلها العمرية وتمكينها على إحراز تقدم فى مختلف المجالات و على اختلاف مواقعهن سواء من خلال تشجيعهن ورعايتهن كطالبات جامعيات او باحثات او خلال عملهن الأكاديمي او الإداري داخل الجامعة ، مشيرا الى دور جامعة أسيوط المجتمعي والتنويري لخدمة وتوعية المرأة والذى يمتد الى خارج اسوار الجامعة و فى مختلف محافظات صعيد مصر.
رئيس جامعة أسيوط يشارك في مبادرة فتيات في أدوار قيادية ويتبادل مقعده مع طالبة
رئيس جامعة أسيوط يشارك في مبادرة فتيات في أدوار قيادية ويتبادل مقعده مع طالبة
رئيس جامعة أسيوط يشارك في مبادرة فتيات في أدوار قيادية ويتبادل مقعده مع طالبة
رئيس جامعة أسيوط يشارك في مبادرة فتيات في أدوار قيادية ويتبادل مقعده مع طالبة
رئيس جامعة أسيوط يشارك في مبادرة فتيات في أدوار قيادية ويتبادل مقعده مع طالبة

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