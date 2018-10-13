شاهد.. جولة داخل دار فتيات الأطفال بلا مأوى بالعجوزة .. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي فقرة خاصة من برنامج "صباح البلد" بجولة داخل دار فتيات العجوزة للأطفال بلا مأوى، وأجرت حوارا مع الدكتور مصطفى غريب مسئول تطوير دور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من المسئولين بدار فتيات العجوزة.





وقال "غريب" خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك مدرسة داخلية بدار الفتيات بالعجوزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهناك تنسيق مع أقسام الشرطة والمديريات للوصول للأطفال بلا مأوى، مطالبا بتفعيل دور الرقابة المجتمعية.



