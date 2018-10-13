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الكشف على 2300 مواطن بالقافلة الطبية بدمياط يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم "السبت"، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".

محافظة شمال سيناء: إنشاء طريق جديد لحي الكرامة وحل مشكلات "أبو طفيلة".

محافظة مرسى مطروح: تنفيذ 80 قرار إزالة تعديات بإجمالي مسطح 73850 مترًا مربعًا.. وضبط طن لحوم مستوردة أسمدة في مطروح قبيل بيعها.

محافظة أسيوط: ضبط ورشة تصنيع أسلحة في حملة أمنية.

محافظة دمياط: الكشف على 2300 مواطن بالقافلة الطبية في "كرم ورزوق".

محافظة جنوب سيناء: عروض ثقافية بمهرجان "اليوم المصري الإندونيسي" في شرم الشيخ.

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