الكشف على 2300 مواطن بالقافلة الطبية بدمياط يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم "السبت"، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



محافظة شمال سيناء: إنشاء طريق جديد لحي الكرامة وحل مشكلات "أبو طفيلة".



محافظة مرسى مطروح: تنفيذ 80 قرار إزالة تعديات بإجمالي مسطح 73850 مترًا مربعًا.. وضبط طن لحوم مستوردة أسمدة في مطروح قبيل بيعها.



محافظة أسيوط: ضبط ورشة تصنيع أسلحة في حملة أمنية.



محافظة دمياط: الكشف على 2300 مواطن بالقافلة الطبية في "كرم ورزوق".



محافظة جنوب سيناء: عروض ثقافية بمهرجان "اليوم المصري الإندونيسي" في شرم الشيخ.

