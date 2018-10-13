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رياضة

ناصر عباس يخوض جولة استكشافية لحكام منطقة الغربية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:31 ص
الحكم الدولي ناصر
الحكم الدولي ناصر عباس
منتصر الرفاعي
توجه صباح اليوم "السبت" الكابتن ناصر عباس، عضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لزيارة حكام منطقة الغربية في جولة استكشافية لاختيار العناصر المميزة من الحكام للاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة.

كان في استقبال عضو اللجنة الرئيسية للحكام، الدكتور هشام صديق رئيس لجنة الحكام بالغربية، وأعضاء اللجنة الكابتن مصطفى الكومي، والكابتن محمد السباعي، والكابتن محمد عبدالصمد "كولينا" في جو مليء بالفرحة والبهجة لزيارة عضو لجنة الحكام الرئيسية للمنطقة والاهتمام بحكامها.

ويحضر عباس مباراة رسمية بين فريقين فى وجود 102 حكم لاكتشاف ورؤية وتقييم كل حكم على حدة، واختيار العناصر التحكيمية المميزة وتقديمها إلى لجنة الحكام الرئيسية.

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