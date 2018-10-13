قضاء أبو ظبي: 4100 عقد زواج على مستوى الإمارة منذ بداية العام الجاري

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، 4100 معاملة لإجراء عقود الزواج على مستوى إمارة أبوظبي، من بينها 1743 عقدًا تم إجراؤها داخل مقار الدائرة، و2357 عقدًا عبر المأذونين الخارجيين، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 2018.





وأوضحت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات عبر "تويتر"، تفاصيل استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بعقود الزواج عبر القنوات المعتمدة والمتاحة أمام جمهور المتعاملين، سواء بالحضور شخصيًا إلى مقر قسم عقود الزواج بدائرة القضاء لإجراء العقد من قبل المأذون الداخلي، أو حجز موعد مع المأذون الخارجي عن طريق الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال.





وتوفر إدارة الكاتب العدل والتوثيق، العديد من الخدمات الأخرى، تشمل الرد على أي استفسارات أو تساؤلات بشأن الزواج لجميع الجنسيات، فضلًا عن تقديم محاضرات توعوية، تعتمد على إرشاد وتوجيه وتوعية المقبلين على الزواج لمساعدتهم على بناء أسرة مستقرة، إذ يجري تنظيم تلك المحاضرات مع عملية إدخال البيانات من قبل المأذون الشرعي في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، إذ يخضع الخاطبان وأسرتهما والشهود للمحاضرة، لتعريفهم بقواعد الزواج السعيد وأسس بناء الأسرة والتركيز على أهمية التفاهم بين الزوجين.



