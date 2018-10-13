ضبط نصف طن سكر تموين قبل تهريبه بالسوق السوداء بالأقصر

أعلنت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، عن ضبط صاحب تروسيكل وذلك لحيازته وتجميعه 550 كيلو سكر تموين بغرض بيعه بالسوق السوداء.



وأوضح وكيل وزارة التموين، أن ذلك يأتى فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومراقبة السلع المدعمة من قبل الدولة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.



وتم التحفظ على التروسيكل والسكر المضبوط وتحرير محضر رقم 8246 جنح القرنة ضد /م ع ا ع وجار العرض على النيابة العامة.