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فن

انطلاق الدورة الـ11 من بانوراما الفيلم الأوروبي.. 7 نوفمبر المقبل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:56 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أعلنت سينما زاوية عن موعد انطلاق الدورة الحادية عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبى، وتبدأ فعالياته من 7 إلى 17 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر عرض البرنامج الكامل لأفلام هذه الدورة فى مقر سينما زاوية، بالإضافة إلى بعض العروض المجانية فى المعهد الفرنسى بالمنيرة ومعهد جوتة، وكذلك من المقرر أيضا أن تقام عروض أخرى لمختارات من برنامج أفلام المهرجان فى سينما أمير بالإسكندرية وسينما دنيا بالإسماعيلية وسينما المركز الثقافى ببورسعيد وسى سينما بالجونة، كما سيقام عرض واحد فى كل من أسيوط ودمياط والمنصورة والمنيا وقنا والزقازيق.

يذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبى حدث فنى سنوى أقامته شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمه سينما زاوية، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.

وبدأت عروض مهرجان "بانوراما الفيلم الأوروبى" عام 2004 فى القاهرة فقط، وفى العامين الماضيين توسعت بأربع محافظات أخرى إلى أن وصلت إلى 10 مدن حاليا.

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