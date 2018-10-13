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رياضة

الأهلي يخوض مباراة ودية الاثنين استعدادا لوفاق سطيف بإفريقيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الحكيم ابو علم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الجهاز استقر على خوض مباراة ودية يوم الاثنين المقبل؛ لتجهيز العديد من اللاعبين، على أن يتحدد الطرف الثاني لهذه المواجهة خلال ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي تقام يوم 23 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الجهاز يرغب في الاطمئنان على بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة والذين شاركوا في المران الجماعي خلال الفترة الأخيرة.

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