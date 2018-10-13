وزير الرياضة يطلق إشارة بدء مهرجان اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات .. صور

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت ببانوراما الأهرامات، إشارة بدء مهرجان اليوم العالمي للمشي والذي ينظمه الاتحاد المصري للرياضة للجميع بالتعاون مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع.



شهد المهرجان مندوب رئيس المنظمة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السلوفينية، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة للجميع وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع، وعدد من ممثلى الاتحادات النوعية، وبمشاركة واسعة من شباب وفتيات مصر وطلاب الجامعات المصرية.



شارك فى المهرجان د.أحمد الشيخ وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ود.عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية.



ويهدف المهرجان إلى تعزيز ممارسة الرياضة بين جميع أفراد المجتمع، والترويج لمصر سياحيا من خلال إقامة المهرجان في منطقة بانوراما اهرامات مصر.