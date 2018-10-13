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تعليم

رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع توصيل الإنترنت بالمدارس

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:43 م
ايمن رياض
تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مدينة أبو قرقاص، مدرسة الثانوية بنات الجديدة لمتابعة سير العملية التعليمية فيها ومتابعة إنهاء أعمال توصيل خط الإنترنت بالمدرسة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لمتابعة سير العملية التعليمية على مستوى مراكز المحافظة.

وأشاد رئيس المدينة خلال جولته بمستوى تنظيم وتنسيق مشتل المدرسة، حيث كلف مدير إدارة الحدائق بالوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المدرسة لعمل زيارات للطلبة لمشتل الوحدة المحلية للاستفادة من أفكارهم للمساهمة في إنجاح منظومة التجميل والنظافة بالمركز.

كما كلف إدارة المخلفات الصلبة برفع كميات من المخلفات المتراكمة بسور المدرسة الغربي ونقلها للظهير الصحراوي حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والمواطنين وخلق بيئة آمنة وصحية.

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