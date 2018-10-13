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أخبار البلد

البيئة: ربط أول مصنع لإنتاج الأسمدة بالصعيد بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:18 م
صدى البلد
حنان توفيق
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم إجراء الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتى المستمر بالشبكة القومية لانبعاثات وحدة إنتاج حامض الكبريتيك المركز التابع لشركة سماد منقباد بأسيوط، والذي يعتبر أول مصنع لإنتاج الأسمدة بمنطقة جنوب الصعيد يتم ربطه بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، حيث يتم رصد ثاني أكسيد الكبريت بصورة لحظية وعلى مدار الساعة، كما تتم مراجعة القراءات ما بين أجهزة الرصد وقاعدة بيانات الشبكة القومية وكانت متطابقة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تأكيد جودة البيانات والتأكد من أن منظومة الرصد تعمل وفق القواعد الموضوعة من قبل البيئة.

ويأتي ذلك فِي إطار سعي الوزارة لتكثيف جهودها وتوسيع نطاق الرقابة المستمرة للإنبعاثات الصادرة من مداخن الكيانات الصناعية، وكذلك تنفيذا لأهداف البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتحقيق مؤشراتها فى أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

ونوهت وزيرة البيئة بأنه بهذا الربط بلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية ٥٥ منشأة بـ232 نقطة رصد موزعة على مستوى الجمهورية تمثل مختلف القطاعات الصناعية المتواجدة في مصر تتم مراقبتها إلكترونيا على مدار 24 ساعة.

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