اليوم.. البحر الأحمر تقيم حفل زفاف جماعي لـ25 عروسة

تقيم محافظة البحر الأحمر حفل زفاف جماعى، لـ 25 عروسة من الأيتام، مساء اليوم السبت، بأحد فنادق منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.



ووفرت محافظة البحر الأحمر والجمعيات الأهلية المشاركة فى إقامة حفل الزفاف،كافة الترتيبات للحفل حيث تم توفير سيارات ليموزين لنقل العرائس وأتوبيسات لنقل الأهالي إلى مكان الحفل، كذلك توفير متطلبات العرائس من ملابس بالإضافة إلى إستعراض مكان الحفل وجاهزيته لاستقبال العرائس وذويهم بالإضافة إلى كافة المدعوين.



من جانبه أكد رضا متولى مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر، أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وجه بالاستعداد التام للحفل وإظهاره بشكل لائق أمام الجميع لإسعاد العرائس وذويهم، مشيرًا أنه تم اختيار 22 عروسا من الأيتام ومحدودي الدخل الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث قامت المديرية بالاشتراك مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني بتجهيز مسكن كل عروسًا من كافة الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلي المساهمات المادية والعينية الأخرى.