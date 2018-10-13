المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، تمثالين من الجرانيت أحدهما للملك رمسيس الثاني والآخر للإله حورس قادمين من حديقة المسلة بالجزيرة وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع شرطة السياحة والاثار وشرطة النجدة.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التمثالين كانا يعرضان بحديقة المسلة منذ عام ١٩٦٢، حيث تم نقلهم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من منطقة آثار المطرية إلى حديقة مسلة الجزيرة ومكثا فيها قرابة ٥٨ عاما، وبالتعاون مع محافظة الجيزة تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل التمثالين.





وقال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إنه سيتم ايداع التمثالين في معامل ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف للبدء الفوري في عمل الفحوص والتحاليل اللازمة واعداد خطة ترميم وصيانة ‏لهما ليدخلوا ضمن سيناريو العرض المتحفى للمتحف ويكونا جاهزين للعرض عند افتتاح المتحف.





وأشار "توفيق" إلى أن تمثال الملك رمسيس هو واحد من أروع التماثيل التى تصور الملك رمسيس الثانى، وهو مصنوع من الجرانيت الأسود ويظهر فيه الملك جالسا على كرسي عليه نقوش باللغة المصرية القديمة وخراطيش تحمل اسم الملك، وتبلغ أبعاد التمثال 80 x 60 سم x 220 ويزن حوالي ثلاثة أطنان.





وعن تمثال الإله حورس أضاف "توفيق" أنه مصنوع من الجرانيت الوردي ويبلغ أبعاد التمثال 60x120x120x ويزن حوالي ١طن وهو يصور الإله ‏حورس على شكل الصقر.





من جانبه قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إن قام فريق العمل من المتحف المصري الكبير بالتعاون مع منطقة آثار المطرية والإدارة الهندسية بالهرم باستلام التمثالين، والبدء في إعداد تقرير مفصل عن الحالة الأثرية لهما.



