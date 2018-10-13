ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
علاء المنياوي
استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، تمثالين من الجرانيت أحدهما للملك رمسيس الثاني والآخر للإله حورس قادمين من حديقة المسلة بالجزيرة وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع شرطة السياحة والاثار وشرطة النجدة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التمثالين كانا يعرضان بحديقة المسلة منذ عام ١٩٦٢، حيث تم نقلهم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من منطقة آثار المطرية إلى حديقة مسلة الجزيرة ومكثا فيها قرابة ٥٨ عاما، وبالتعاون مع محافظة الجيزة تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل التمثالين.

وقال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إنه سيتم ايداع التمثالين في معامل ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف للبدء الفوري في عمل الفحوص والتحاليل اللازمة واعداد خطة ترميم وصيانة ‏لهما ليدخلوا ضمن سيناريو العرض المتحفى للمتحف ويكونا جاهزين للعرض عند افتتاح المتحف.

وأشار "توفيق" إلى أن تمثال الملك رمسيس هو واحد من أروع التماثيل التى تصور الملك رمسيس الثانى، وهو مصنوع من الجرانيت الأسود ويظهر فيه الملك جالسا على كرسي عليه نقوش باللغة المصرية القديمة وخراطيش تحمل اسم الملك، وتبلغ أبعاد التمثال 80 x 60 سم x 220 ويزن حوالي ثلاثة أطنان.

وعن تمثال الإله حورس أضاف "توفيق" أنه مصنوع من الجرانيت الوردي ويبلغ أبعاد التمثال 60x120x120x ويزن حوالي ١طن وهو يصور الإله ‏حورس على شكل الصقر.

من جانبه قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إن قام فريق العمل من المتحف المصري الكبير بالتعاون مع منطقة آثار المطرية والإدارة الهندسية بالهرم باستلام التمثالين، والبدء في إعداد تقرير مفصل عن الحالة الأثرية لهما.

وأكد زيدان على اتباع الأساليب العلمية المتعارف عليها في عملية التغليف حيث تم استخدام طريقه L. Shap لتغليف تمثال الملك رمسيس ووضع تمثال الآلهة حورس داخل صندوق خشبي حمولته تصل إلى 3 أطنان ومبطن بالفوم المقوى، وقد استغرقت عملية التغليف يومين وذلك حرصا على اتباع أعلى معدلات الأمان فى تحريك وإنزال التماثيل من على القواعد الخرسانية، ومراعاة ضيق الممرات ‏بحديقة المسلة.
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور
المتحف المصري الكبير يستقبل الملك رمسيس الثاني والإله حورس ..صور

ترشيحاتنا

أسامة الشيخ يكشف حقيقة إطلاق ٢٤ قناة إسرائيلية باللغة العربية

تعرف على تفاصيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

مدرس يشعل النيران في نفسه لخلافات مع حماته بسوهاج

هكذا علقت الصحف الإسرائيلية على إصابة محمد صلاح

تعرف على حقيقة حمل ميجان ميركل بعد ظهورها في زفاف الأميرة أوجيني

فضيحة تهز إيران ومسئول كبير يهرب إلى أستراليا

هل النقاب فرض؟ مستشار المفتي يجيب

أول تعليق من ميلانيا ترامب على زيارتها لمصر: تجربة شيقة

محمد صلاح يثير أزمة جديدة مع اتحاد الكرة ويحذف صورة راعى الجبلاية

تمارين رياضية لتقوية العضلات الخلفية للساقين.. فيديو

ساعة خاشقجي الـ أبل تفضح فبركة الإعلام التركي حول مقتله

قمة نارية بين هولندا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.. الليلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

الفقي: البنك الدولي شريك أساسي لإعادة إنشاء البنية الأساسية لمصر ..فيديو
إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع
النقل: تقسيم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو على 3 مراحل ..فيديو
تمارين رياضية لتقوية العضلات الخلفية للساقين.. فيديو
رشاد عبده: الاستثمارات مهمة لخلق فرص عمل للشباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟