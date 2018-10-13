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برلمان

برلمانية: زيارة السيسى لروسيا ستتناول مكافحة الإرهاب والاستثمار الاقتصادى والعسكرى

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:42 م
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، ولقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي الساحلية، والمقرر لها 17 أكتوبر الجاري، هامة جدا، خاصة أنها تعتبر استكمالا لجولات الرئيس الخارجية خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت "عجمى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تتناول هذه الزيارة عدة محاور عن مكافحة الإرهاب والاستثمار الاقتصادى والعسكرى، مؤكدة أن التعاون العسكرى بين مصر وروسيا سيكون له ثقل كبير فى المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن زيارة الرئيس السيسى إلى روسيا ستفتح الأسواق الاستثمارية فى مجال السياحة، بهدف عودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى، والتى تم توقفها خلال الفترة الأخيرة.

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