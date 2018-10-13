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مرأة

باحثون: التعرض للموجات الالكترومغناطيسية خطر على الصحة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:55 م
الموجات الالكترومغناطيسية
الموجات الالكترومغناطيسية
أ ش أ
حذر الباحثون الفرنسيون فى قسم أمراض الحساسية فى جامعة ليل الفرنسية من التعرض للموجات الالكترومغناطيسية التى تتواجد فى كل مكان والتى تنتج من خلال الهواتف المحمولة والأدوات المتصلة بشبكة الإنترنت وجهاز الواى فاى، حيث أدرجتها منظمة الصحة العالمية فى 2014 على أنها أحد مسببات أمراض السرطان.

ومن أعراض هذه الموجات الصداع والإرهاق واضطراب الذاكرة ويمكن حماية المنازل من هذه الموجات عن طريق استخدام الهواتف السلكية حيث أن إشعاعتها تكون أقل، وإغلاق جهاز اللواى – فاي، وجهاز الكمبيوتر، والتلفزيون فى حالة عدم استخدامها والنوم بعيدا عن الهاتف المحمول .

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